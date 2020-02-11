أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020م

التاريخ: 11-فبراير-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* (الصيحة) تنشر تفاصيل مرعبة عن (بيوت الأشباح)

* مستشفى الذرة: (12) الف إصابة بالسرطان سنوياً

* الطاقة: فتح محطات وقود للبيع بالسعر التجاري Advertisements السوداني الدولية:

* البدوي: تحرير سعر الصرف للمغتربين والصادر

* المهدي وقيادات الشعبي يناقشون الوصايا الأممية

* وصول السودانيين من الصين اليوم الجريدة:

* الشفيع خضر يكشف لـ (الجريدة) معلومات جديدة حول لقاء عنتيبي وعلاقته بحمدوك

* البدوي يدعو لتعويم سعر الصرف والخروج من دعم البنزين

* الحرية والتغيير: غازي صلاح الدين أحد رموز التزوير في الحركة الاسلامية المجهر:

*مجلس الأمن والدفاع يضع تدابير لمعالجة الازمة الاقتصادية

* مصرع (3) أشخاص في حادث مروري بطريق شريان الشمال آخر لحظة:

* وزير النفط لـ (المواطنين): لا داع للهلع

* البدوي: لن نستطيع زيادة الاجور

* الخرطوم تستلف وقوداً من جوبا الدار:

* وزير الطاقة: أربعة جالونات وقود لكل عربة في اليومين

* تفاصل استشهاد طالبي طب سودانيين حرقاً بالقاهرة

* اكتشاف اثري هائل لمقبرة اشهر ملوك مملكة مروي

* تحرمني منك ويبقى عمري اسى وجراح.. وداع حزين للفنان عبد العزيز المبارك بمقابر حمد النيل

* وزير المالية: سيحدث انفجار في الموازنة عند زيادة الأجور الى ثمانية ألف

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس و التربية الاسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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