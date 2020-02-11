عاجل.. جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في هذا الموعد

الثلاثاء 11 فبراير 2020

يشارك السودان، الأربعاء المقل، في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية مع مصر وإثيوبيا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولي.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 12 13 فبراير 2020، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد أن اجتماع واشنطن يوم الأربعاء المقبل لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، سيكون آخر جلسة للمفاوضات وهناك توجه للوصول لاتفاق نهائي خلال الجولة القادمة، وتسعى مصر لأن يكون هناك اتفاق نهائي او شبه نهائي، مشيرا لوجود إرادة ورؤية واضحة وهناك جزء كبير تم إنجازه في الاتفاق الفني الذى تم التوصل إليه، ومع المفاوضات سيتم التركيز على النواحى القانونية المتعلقة بالاتفاق.