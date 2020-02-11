بالفيديو:وقفة احتجاجية للجان المقاومة تنتهي بالقبض على افرادها بغرب دارفور

اظهر مقطع للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والي ولاية غرب دارفور وهو يوجه بتوقيف احد افراد لجان المقاومة وذلك على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية تطالب بوقف الانتهاكات التي حدثت بالولاية.
ووصف الوالي الوقفة الاحتجاجية بانها غير مقبولة مع تأمينه على مشروعية الوقفات الاحتجاجية السلمية حيث قال:(دي فوضى .نحن نقول سلمية سلمية ضد اي حرامي وسلمية سلمية ضد اي زول مخطط ).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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