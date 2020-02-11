بالفيديو:مكالمة بين البرهان و(المؤتمر الوطني) تثير ضحك وسخرية رواد المواقع بعد لقاء نتنياهو

استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عودة الفنان المسرحي الكوميدي محمد عمر ترويس بحفاوة بالغة وذلك بنشر مقاطعه الكوميدية السياسية من خلال الشخصية النسائية (خالتي المؤتمر الوطني) التي يعالج من خلالها الكثير من القضايا السودانية خاصة بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني. حيث كتب احد رواد المواقع قوله: (حمدالله عالسلامه انت كنت وين والله سألنا عنك بالله ما طولي الغيبه ودودا طيبه ههههههههههه الحراميه كتب شنو تاني عايزه تشتغل فينا شعوذه ادوها الطش بش تغسل الملابس) وعلق اخر قائلا:(شلوووم مليون شلوووم خالتي المؤتمر الوطني وين انت طولت الغيبه مشتاقين شديد كوميديا هادفه ضحكتنا مووووت في انتظار المزيد وما تنسى انو نتنياهو دا شايقي من الشماليه) .

ومن خلال مقطع الفيديو الجديد تناول ترويس قضية المقابلة التي تمت بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو حيث اجرى مكالمة تلفونية بين (خالتي المؤتمر الوطني) والبرهان بصورة كوميديى ساخرة لا تخلو من تلميحات ذكية اثارت اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفو الممثل الكوميدي بالذكاء حيث كتب احدهم معلقا :( ياخي أنت روعه، الكوميديا السوداء أنت سيدها وجنرالها، أمتعنا بالمزيد، لانشك في أن ذكاءك وقريحتك لن تضني علينا بشرح الوضع المأساوي للبلاد في قالب كوميدي يخفف علينا من الواقع المرير.نتمنى لك دوما التوفيق والنجاح والسعاده).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)