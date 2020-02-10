مجلس الأمن والدفاع يناقش معالجة الأزمة الاقتصادية 

الإثنين 10 فبراير 2020 كتب محمد أمين ناقش مجلس الأمن والدفاع، اليوم الاثنين، التدابير اللازمة لنزع فتيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووضع المعالجات لتخفيف أعباء المعيشة وتلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين. وكلف الاجتماع، وزير المالية إبراهيم البدوي، بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق التي ستتم عبرها المعالجات المطلوبة والضرورية.





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