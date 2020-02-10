حاتم الياس أميناً عاماً لمجلس حماية حق المؤلف

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المفوض السفير عمر بشير مانيس بناءً على توصية وزير الثقافة والإعلام قراراً اليوم بحسب سونا بتعيين الأستاذ حاتم الياس موسى أميناً عاماً لمجلس حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية . ووجه القرار وزارت المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية و الثقافة والإعلام والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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