القمة الإفريقية تختتم أعمالها وتطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب

دعا البيان الختامي للقمة الإفريقية الــ ٣٣ والتي اختتمت أعمالها مساء اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الحكومة الأمريكية إلى الإسراع في رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب .

كما ثمن البيان الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية في هذا الأمر.

وتشير ( سونا ) إلى أن القمة والتي جاءت تحت شعار (إسكات البنادق.. تهيئة الأجواء لتنمية إفريقيا) ، استمرت لمدة يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وكان قد سبقتها عدد من الفعاليات المتعلقة بعمل ودور المنظمة في التنمية، والمناخ والمرأة والشباب والسلام في القارة، وكان آخرها اجتماعات اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول الاتحاد.

حيث حضر اجتماعاتها رؤساء(31 ) دولة وعدد من رؤساء الوزارات في الدول الافريقية؛ والعديد من سيدات أفريقيا الأول، والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس السلطة الفلسطينية.

وقاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وفد السودان للمشاركة في القمة ، حيث ترأس اجتماع منظمة الايقاد التي تولى دورتها الحالية، وشارك في كل اجتماعاتها .

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وعلى هامش القمة التقى حمدوك بعدد من رؤساء الدول الأفريقية وقادة المنظمة.

وفي بيانهم الختامي طالب القادة الأفارقة الأطراف المتصارعة في ليبيا بضرورة العمل على وقف إطلاق النار للوصول لسلام دائم بالبلاد.

وأمن البيان على مخرجات لجنة الاتحاد الإفريقي في الكونغو ومخرجات مؤتمر برلين ، كما ندد بالتدخل الخارجي وتأجيج الصراع في الإقليم.

وشدد البيان على أهمية الحل العادل للقضية الفلسطينية ، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧م، ورفض المبادرة الأمريكية الإسرائيلية ووصفها بأنها غير مؤهلة لحل المشكلة.

و دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس دورة القمة الإفريقية السابقة والذي سلم رئاستها الحالية لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعا إلى تشكيل قوة عسكرية إفريقية لمكافحة الإرهاب .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)