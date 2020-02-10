الإدارة العامة للمرور تدشن خدمة “حنبني سلوكنا”

دشنت الإدارة العامة للمرور اليوم خدمة “حنبني سلوكنا” كواحدة من الخدمات التوعوية والإرشادية المجانية التي استحدثتها الإدارة العامة للمرور؛ والتي تهدف إلى التواصل مع سائقي المركبات لبناء سلوك مروري سليم يراعي حقوق الجميع على الطريق لضمان تحقيق السلامة المرورية من خلال إرسال رسالة نصية عبر رقم لوحة المركبة المخالفة أثناء سيرها على الطريق العام من غير أن يتم إيقاف صاحب المركبة أو تسجيل مخالفة تجاه المركبة، وهي عبارة عن رسالة مجانية من غير رسوم الهدف منها تحسين السلوك المروري في الطريق، وتأتي هذه المرحلة عبر استخدام رجال المرور لهذه الخدمة، ومن ثم سوف يتم فتح نوافذ للمواطنين المهتمين بالسلامة المرورية لمشاركة إدارة المرور في إرسال هذه الرسائل.

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وأوضح اللواء شرطة د. مدثر عبدالرحمن نصرالدين مدير الإدارة العامة للمرور – في تصريح صحفي بحسب سونا – أن هذه الخدمة تأتى فى إطار اهتمام إدارة المرور بتحسين الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين، وكسباً لوقتهم وللحد من الكثافة والازدحام المروري الناتج من السلوك الخاطئ بالطرق الرئيسة والسريعة ، مبيناً أن نظام الرسائل النصية (sms) سيسهم كثيراً فى تطوير وترقية العمل المروري عبر استخدام التقنية الحديثة .

يذكر أن خدمة (ح نبنى سلوكنا) تأتى شراكة بين الدائرة الفنية وإدارة الإعلام بالإدارة العامة للمرور

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)