(الأرصاد): استمرار انخفاض درجات الحرارة والغُبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحسب صحيفة الصيحة، استمرار انخفاض درجات الحرارة بشقّيها العُظمى والصُّغرى بمُعظم أنحاء البلاد، مع تأثُّر مُعظم الأجزاء بالغُبار المُثار.

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وذكر تقرير الهيئة اليومي عن حالة الطقس خلال (24) ساعة اليوم (الإثنين)، أنّ البلاد لا تزال مُتأثِّرة بمُرور جبهة هوائية باردة يمتد أثرها في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وتتعمّق إلى الأواسط وجنوب الأواسط مع تأثُّر البلاد بالرياح الشمالية المُثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح التقرير أنّ أعلى درجة حرارة رُصدت بالبلاد كانت بمدينة الدمازين وسجّلت (35) درجة مئوية، وأدناها بمدينة دنقلا وبلغت (6) درجات، وأضاف أن أعلى درجة حرارة رُصدت بالخرطوم (28) درجة وأدناها (12) درجة مئوية، مع تأثُّر ولاية الخرطوم بالغُبار المُثار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)