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التونسي يقترب من الدفة الفنية للمريخ

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 10-فبراير-2020

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التونسي يقترب من الدفة الفنية للمريخ

لم يستبعد يامن الزلفاني  بحسب صحيفة اليوم التالى عودته مرة أخرى لتدريب المريخ وقال الزلفاني إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤول مريخي في الساعات الماضية مؤكداً أنه لن يرفض العودة وقيادة الأحمر مجدداً، مبيناً أنه أمضى فترة ناجحة للغاية الموسم الماضي ولن يتردد في الموافقة حال دفع مجلس المريخ بعرض رسمي بمقابل مادي مناسب.

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وكان الزلفاني قد أقيل عن منصبه بعد فترة وجيزة من تعاقده مع شبيبة القبائل لجهة أن الإتحاد الجزائري طالبه بشهادة التدريب (A) وهو لم يحصل عليها بعد.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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