بسبب أغنية (شال النوار): أمر قبض في مواجهة الموسيقار محمد الأمين

مثل الفنان محمد الأمين أمام محكمة الملكية الفكرية بحسب صحيفة السودنى الالكترونية بعد أن صدر أمر قبض في مواجهته بسبب أغنية (شال النوار) وذلك بعد أن لجأ الشاعر المعروف إسحق الحلنقي صاحب الأغنية لمقاضاته لاسترداد حقه المادي الذي حرمه منه على حد تعبيره.

فيما قال الحلنقى في حديثه لـ(كوكتيل): (ظل الفنان محمد الأمين يردد أغنية «شال النوار» لمدة أربعين عاماً دون أن يمنحني حقي المادي والأدبي في الأغنية، وظللت أتعامل معه بمبدأ الأخوة والعشرة الطيبة التي جمعتنا في بستان تلك الأغنيات الجميلة حتى أنه لم يأخذ تنازلاً أو إذناً مني عند ترديده لتلك الأغنيات في الحفلات الجماهيرية والمهرجانات، وعندما تناسى منحي حقوقي نبهته بصورة ودية وطالبته بحقي المادي إلا أنه تعنت ورفض وحاولت مرات ومرات وتدخل الوسطاء ولكن دون فائدة فلجأت للقضاء ليفصل بيننا.. ولن أتوقف عند ذلك، بل ستكون هناك خطوة أخرى سأقوم بها وهي إيقافه من ترديد أغنية «بتتعلم من الأيام» وسأقاضيه لأنه ظل يرددها سنوات وسنوات مع حرماني من حقي المادي وهي خطوة لا رجعة فيها، وأتمنى من الشعراء ألا يضيعوا حقوقهم التي حفظها لهم قانون الوايبو).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)