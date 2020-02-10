غُرفتا مُصنِّعي ومُستوردي الدواء: مُعالجات لضمان استقرار الوضع الدوائي

التاريخ: 10-فبراير-2020
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أعلنت غُرفتا مُصنِّعي ومُستوردي الدواء، حل أزمة توفر الأدوية بحزمة مُعالجات قاطعة ابتداءً من أمس ، تضمن توفر الموارد اللازمة لضمان استقرار الوضع الدوائي.
وقالت الغُرفتان في بيانٍ اليوم (الإثنين)، بحسب صحيفة الصيحة إنّ الجهات الحكومية عقدت اجتماعات مُتوالية مع المُستوردين والمُصنِّعين لضمان توفير الدعم اللازم لاستيراد وتصنيع وتوفير الأدوية بالسوق السوداني والإمدادات الطبية، بحيث لا يحدث أيِّ انقطاعٍ يُؤثِّر على الوضع الصحي، وَنَتَجت عَن الاجتماعات حزمة قرارات ومُعالجات أدّت لحل المُشكلة في الوقت الحالي، إضَافَةً لوضع مُعالجات على المديين المُتوسِّط والطويل، بِمّا يؤدي لحل المُشكلة تماماً.
وأثنت الغُرفتان على جُهُود وزارات “المالية، التجارة والصناعة والصحة”، ومكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء، والتي أسهمت في حَل مُشكلة الدواء التي كادت أن تَتَسَبّب في أزمة انقطاع دوائي الفترة المُقبلة.
وأشادتا بنهج التدخُّل العلمي المُبكِّر للحكومة الانتقالية لمُعالجة وتَفَادِي نُذُر الكارثة قبل حُدُوثها، “وهو المَنهج الذي ينبغي أن يَسُود ويستمر”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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