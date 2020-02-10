رئيس المفوضية يثمن التحول الديمقراطي بالسودان

ثمن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي دور الوساطة الإفريقية في عملية التحول الديمقراطي الذي شهده السودان في العام 2019م وبالتعاون البناء بين الاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية .

ودعا في خطابه الافتتاحي للدورة ( 33) لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم بحسب سونا إلى ضرورة الرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وقدم فكي تقريراً حول الأوضاع السياسية في عموم القارة الإفريقية

وعلى ذات النهج دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان والتي أثقلت كاهل اقتصاده ،مثمناً التحول الديمقراطي الذي شهده السودان ، كما دعا إلى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

من جانبه ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في خطابه أثناء الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية المجتمع الدولي تقديم يد العون للحكومة السودانية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل على إنجاح مؤتمر أصدقاء السودان الذي سيعقد في أبريل المقبل، كما ناشد الولايات المتحدة بالرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية ، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وفي السياق ذاته تناول رئيس الدورة المنتهية ولايته الرئيس عبد الفتاح السيسي التغيير الديمقراطي في السودان والثورة المدنية التي أطاحت بالحكم العسكري الاستبدادي بالسودان كما تناول ذلك رئيس جنوب إفريقيا سيسيل رامافوزا الذي تسلم رئاسة أعمال الدورة الحالية والتي تستمر حتى موعد انعقاد القمة الإفريقية القادمة في فبراير 2021م.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)