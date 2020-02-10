وكيل المالية :ضوابط للسيطرة على إيرادات الدولة

أكدت د. آمنة أبكر وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه لضمان إنفاذ الموازنة تم وضع عدد من الإجراءات لتوفير التمويل وتحصيل الإيرادات وتم إصدار ضوابط خاصة بالتجنيب وللسيطرة على إيرادات الدولة وتوجيهها فى المسار الصحيح ، مشيرة إلى أن التجنيب أضر كثيراً بولاية وزارة المالية على المال العام.

وقالت وكيلة المالية إن هناك ضوابط محكمة وضاربة فى مجال الاعفاءات الضرائبية والجمركية تم إصدارها منها دليل فئات الرسوم 2020 وسيكون له دور فى تفعيل وإنفاذ الموازنة وتنفيذ الموجهات فى الوقت المحدد.

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وأشارت إلى أن هناك تقييم لأوضاع الهيئات والمؤسسات وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة وفتح الباب لتحويلات المغتربين لتكون لديها إيرادات ومساهمة فى الموازنة بصورة فاعلة وتنفيذ برامج الموازنة .

وأوضحت آمنة بحسب سونا أن وزارة المالية وضعت خطط بأولويات السودان لتقديمها فى المؤتمرات التي سيتم عقدها فى الفترة المقبلة والتي تشمل المؤتمر الاقتصادي وأصدقاء السودان والمانحين وذلك لتوفير تفاصيل الدعم للمانحين فى مجالات الاستثمارات المختلفة .

وأضافت أن المؤتمر الاقتصادي مؤتمر سوداني تشارك فيه كل الخبرات السودانية وتناقش فيه خطط مستقبلية لمعالجة الاقتصاد السوداني وأن هذه الخطط تشكل الحزم البرامجية التى تقدم عن السودان فى مؤتمر المانحين وأصدقاء السودان .

وقالت إن هناك دعومات لمشروعات تحتاج لتمويل عاجل من المانحين وجدت استجابة ، وهي مشروع الإحصاء السكاني والاقتصادي والذي يشمل الزراعي و الحيواني .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)