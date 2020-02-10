وزير المالية يكشف عن مقترحات بشأن الوقود والخبز

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي عن مقترحات بشأن الخروج من دعم المحروقات خاصة البنزين ، مؤكدا أن تكلفة الدعم الذي تقدمة الحكومة كبير جداً مشيراً إلى وجود خيارات وبدائل بشأن التحويل النقدي مباشرة للمواطنين .

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وأشار الوزير في رده على أسئلة الصحفيين في منبر سونا اليوم إلى وجود تحديات تواجه الحكومة في تمويل الخبز والوقود ، مؤكداً أن هذه الصعوبات والتحديات مقدور عليها وأن الوضع الآن ليس بائساً ، لافتاً إلى أن قلة الخبز والوقود ليس بسبب عدم توفر التمويل فقط وأن هنالك مشاكل أخرى كاشفاً عن معالجات سريعة بشأن معالجة قضايا الخبز والوقود ، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في دعمها للخبز رغم التكلفة العالية .

وأضاف الوزير أن موضوع العقوبات الأمريكية هو شأن سيادي وهنالك تواصل من وزارة الخارجية ورئيس الوزراء مع الجانب الأمريكي باعتبار أن هذه العقوبات لامعني لها وكشعب وحكومة ثورة لسنا مسؤولون عن تصرفات النظام البائد معرباً عن أمله أن تتم معالجة هذه القضايا مع واشنطن .

وعن الاتهام بخصوص شركة الفاخر بأنها تطبع عملة قال الوزير إن القضاء موجود وهي مسئولية بنك السودان أما بالنسبة لجبل عامر فقد تم الإعلان عنه ولديه مصنع كان يدفع الضرائب ولديه حسابات في المراجعة داعياً إلى صحافة استقصائية تتابع المواضيع والتأكد من الموضوعية لافتاً إلى كل من يمتلك أي معلومة عن شركة الفاخر عليه اللجوء للقضاء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)