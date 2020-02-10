للمرة الثانية المكافحة تحبط تهريب وقود مدعوم لخارج البلاد

تمكنت مكافحة التهريب من إحباط محاولة تهريب ناقلة كاملة وقود مدعوم للمرة الثانية، إثر توفر معلومات دقيقة وبعد عمليتي الرصد والمتابعة من قبل إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا تم إحباط محاولة تهريب مواد بترولية وقود مدعوم بإحدى محطات الوقود بمحلية غرب كسلا، وتعتبر هذه الضبطية الثانية لمكافحة التهريب بكسلا في أقل من (72) ساعة.

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وأفاد العقيد صالح إدريس مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا (للمكتب الصحفي للشرطة) بحسب اليوم التالى بأن قوات الإدارة تمكنت من إحباط محاولة تهريب الوقود بمداهمة محطة الوقود في الثانية صباحاً والعثور على ناقلة وقود مدعوم يعمل مهربين على تفريغ حمولة الناقلة في جركانات كبيرة محملة على متن مركبات صغيرة (بكاسي) للشروع في عملية التهريب إلى إحدى دول الجوار، مضيفاً أنه تم القبض على عدد ثلاثة متهمين وقد حرزت محطة الوقود من قبل لجنة مكونة من اللجنة الأمنية بالولاية وإدارة البترول لتحقيق الإجراءات القانونية.

وتفيد متابعات (إعلام الجمارك) أن إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا أحبطت محاولة تهريب وقود مدعوم قبل يومين ومواد غذائية وهي لا تألوا جهداً في حراسة الحدود الشرقية للبلاد وإفشال كافة محاولات تهريب السلع الاستراتيجية خارج البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)