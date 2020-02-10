وزير المالية: تمويل خارجي لموازنة 2020م

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : أخبار 198 مشاهدة Advertisements كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي بحسب سونا عن تمويل خارجي لموازنة 2020م من المنح والقروض المقدمة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ،مشيراً إلى أن 48% من إجمالي المنح والقروض من المؤسسات العربية و43% من المؤسسات الدولية ، فيما بلغ الدعم من التعاون الثنائي بنسبة 9% . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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