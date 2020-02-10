دائرة الكرة بالهلال تمنح العراقى عماد رقم قميص الراحل والى الدين

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : رياضة 57 مشاهدة قررت دائرة الكرة بالهلال بحسب صحيفة اليوم التالى تغيير رقم القميص الخاص بالعراقي عماد محسن وتسليمه الرقم (9) الذي كان يرتديه اللاعب السابق ولاء الدين Advertisements فيما ارتدى العراقي الرقم (14) في مبارياته مع الأزرق.

ولم يظهر اللاعب بالمستوى المتوقع في كل مشاركاته مع الهلال. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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