بابكر سلك يكتب: ضاقت ولما استحكمت حلقاتها ضاقت تااااااني

التاريخ: 10-فبراير-2020
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] لم نخرج للشارع من أجل الصرمحة.
] ولاخرجنا لتغيير كوز بي كوز.
] ولاخرجنا من أجل تبديل منافق بنفعي.
] ولاخرجنا لنتنسم عبير الحرية فقط.
] بل خرجنا فضلاً لتنسم عبير الحرية لنملأ بطوناً سكنها العنكبوت.
] فالسواد الأعظم من شعبي ياحمدوك معدم.
] أجبرته الويلات على تقديم شبابه قرباناً لثورة تأتي بالخلاص.
] السواد الأعظم يا ناس الحرية والتغيير يعرف مستوى الحكومة من صينية أكلو.
] لا أثر للندوات والشعارات والمؤتمرات في تقييم المسألة الحكومية عند شعبي المسكين.
] الوجع شدييييد.
] وتباشير الفرج والإنفراج توارت خلف أسعار ترتفع بسرعة الصاروخ الماشي القمر دون أدني رقيب.
] أحرجتم شعبي. فضحكات المندسين على معاناة الناس أرتفعت.
] وقهقهاتهم حينما عانقت صفوف العيش صفوف البنزين ضجت بها الدنيا.
] وفرقعات المسؤولين المتناقضة لا تماثلها إلا فرقعت الدولار الفاق المية وفات الماهية ياقحت.
] فلم نر تقدماً ولم نسمع باستقالة.
] فضوها سيرة.
] فضبط اسعار الضروريات ماصعب.
] ولايحتاج لبرلمان.
] وكنس آثار الفاسدين من الدواوين وبالذات المحليات.
] لايحتاج لتعيين ولاة.
] فحكومة تفشل في تنظيم السوق وإجبار الفريشة على إخلاء الطرقات للمارة .
] بالطبع لن تنجح في شيء.
] حكومة وزيرة خارجيتها لا تعلم بلقاء السودان واسرائيل.
] بالطبع لن تعلم بحال لقاء السودان والموت جوعاً.
] حكومة وزيرها يحدد تلاتة اسابيع لإنهاء صفوف العيش.
] وبعد تلاتة أسابيع تعانق صفوف الرغيف صفوف البنزين.
] ويعزي سيادته ذلك لتوقف مطاحن دون ابداء اسباب ذلك التوقف
] بالطبع هي ليست الحكومة التي عدنا لأجلها من شارع صنعناه لمنازلنا.
] أيها الناس
] لاتجدي الخطب الرنانة.
] ولا التبريرات الفنانة.
] ولا التمشدق بحرية أقتلعها الشعب بنفسه ولنفسه.
] لم تجد بها عليه هذه الحكومة.
] ولن تأثر الكلمات من شاكلة .
] الوعي
] الوعي الجمعي.
] الوعي المجتمعي.
] يجب أن نعرف قيمة الحرية.
] وما إلى ذلك من شعارات.
] فالحكومة هي أمنا وأبونا.
] وولدك شبعو قبل تطبعو.
] بطن بتوجع من الجوع مابتتطبع.
] جنكم تطبيع بدون تأسيس.
] المهم
] لا أحب أن تأتي لحظة يردد فيها الشارع عبارة.
] شكراً حمدوك الفيكم أتعرفت.
] أيها الناس
] بدأ يغازلني سؤال.
] لماذا إحتج بعضنا عندما سلم تجمع المهنيين ذقن الشعب لقحت؟.
] المهم
] أكتب قبل لقاء الزعيم سيد البلد الوحيد الأوحد المتفرد بنمور دار جعل.
] أتمناها حمراء وهاج لونها داعمة لمسيرة البطولة.
] أيها الناس
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها
] نجي لي شمارات والي الخرطوم.
] والينا.
] كان غلطانين قول لينا.
] للحظة.
] شكراً حمدوك.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال الكلب لو ماشبع مابنبح يدافع ليك ويمكن يعضيك كمان.
صحيفة الانتباهة
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