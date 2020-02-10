بابكر سلك يكتب: ضاقت ولما استحكمت حلقاتها ضاقت تااااااني

] لم نخرج للشارع من أجل الصرمحة.

] ولاخرجنا لتغيير كوز بي كوز.

] ولاخرجنا من أجل تبديل منافق بنفعي.

] ولاخرجنا لنتنسم عبير الحرية فقط.

] بل خرجنا فضلاً لتنسم عبير الحرية لنملأ بطوناً سكنها العنكبوت.

] فالسواد الأعظم من شعبي ياحمدوك معدم.

] أجبرته الويلات على تقديم شبابه قرباناً لثورة تأتي بالخلاص.

] السواد الأعظم يا ناس الحرية والتغيير يعرف مستوى الحكومة من صينية أكلو.

] لا أثر للندوات والشعارات والمؤتمرات في تقييم المسألة الحكومية عند شعبي المسكين.

] الوجع شدييييد.

] وتباشير الفرج والإنفراج توارت خلف أسعار ترتفع بسرعة الصاروخ الماشي القمر دون أدني رقيب.

] أحرجتم شعبي. فضحكات المندسين على معاناة الناس أرتفعت.

] وقهقهاتهم حينما عانقت صفوف العيش صفوف البنزين ضجت بها الدنيا.

] وفرقعات المسؤولين المتناقضة لا تماثلها إلا فرقعت الدولار الفاق المية وفات الماهية ياقحت.

] فلم نر تقدماً ولم نسمع باستقالة.

] فضوها سيرة.

] فضبط اسعار الضروريات ماصعب.

] ولايحتاج لبرلمان.

] وكنس آثار الفاسدين من الدواوين وبالذات المحليات.

] لايحتاج لتعيين ولاة.

] فحكومة تفشل في تنظيم السوق وإجبار الفريشة على إخلاء الطرقات للمارة .

] بالطبع لن تنجح في شيء.

] حكومة وزيرة خارجيتها لا تعلم بلقاء السودان واسرائيل.

] بالطبع لن تعلم بحال لقاء السودان والموت جوعاً.

] حكومة وزيرها يحدد تلاتة اسابيع لإنهاء صفوف العيش.

] وبعد تلاتة أسابيع تعانق صفوف الرغيف صفوف البنزين.

] ويعزي سيادته ذلك لتوقف مطاحن دون ابداء اسباب ذلك التوقف

] بالطبع هي ليست الحكومة التي عدنا لأجلها من شارع صنعناه لمنازلنا.

] أيها الناس

] لاتجدي الخطب الرنانة.

] ولا التبريرات الفنانة.

] ولا التمشدق بحرية أقتلعها الشعب بنفسه ولنفسه.

] لم تجد بها عليه هذه الحكومة.

] ولن تأثر الكلمات من شاكلة .

] الوعي

] الوعي الجمعي.

] الوعي المجتمعي.

] يجب أن نعرف قيمة الحرية.

] وما إلى ذلك من شعارات.

] فالحكومة هي أمنا وأبونا.

] وولدك شبعو قبل تطبعو.

] بطن بتوجع من الجوع مابتتطبع.

] جنكم تطبيع بدون تأسيس.

] المهم

] لا أحب أن تأتي لحظة يردد فيها الشارع عبارة.

] شكراً حمدوك الفيكم أتعرفت.

] أيها الناس

] بدأ يغازلني سؤال.

] لماذا إحتج بعضنا عندما سلم تجمع المهنيين ذقن الشعب لقحت؟.

] المهم

] أكتب قبل لقاء الزعيم سيد البلد الوحيد الأوحد المتفرد بنمور دار جعل.

] أتمناها حمراء وهاج لونها داعمة لمسيرة البطولة.

] أيها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرطوم.

] والينا.

] كان غلطانين قول لينا.

] للحظة.

] شكراً حمدوك.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الكلب لو ماشبع مابنبح يدافع ليك ويمكن يعضيك كمان.

Advertisements

صحيفة الانتباهة