عاجل.. وزير المالية يدعو لرفع دعم البنزين فى أسرع وقت

الإثنين 10 فبراير 2020

دعا وزير المالية إبراهيم البدوى، إلى رفع الدعم عن البنزين فى أسرع وقت ممكن، مع التقليص التدريجى لدعم الجازولين وإحلال الدعم النقدى المباشر محلهما، مؤكدا أهمية تلك الخطوة فى ظل الأموال الطائلة التى تُنفق على هذا الدعم، وقال وزير المالية، فى مؤتمر صحفى فى مقر وكالة "السودان للأنباء" اليوم الأثنين، "إن دعم الخبز سيظل موجودا، أما بالنسبة للبنزين أرى ضرورة ترشيد الدعم والخروج بسرعة منه، وبالنسبة للجازولين أرى التحريك المتدرج وهذه وجهة نظرى، فكلفة الدعم كبيرة جدا، وبدائل التحويل النقدى المباشر، موجودة فى كثير من الدول". وأوضح وزير المالية السودانى إبراهيم البدوى، أنه بالنظر إلى أن خريطة الفقر مترابطة مع خريطة النزاعات والحروب، فيمكن لبرنامج الدعم النقدى المباشر أن يسهم فى دعم عملية السلام. وبخصوص العقوبات الأمريكية على السودان، قال وزير المالية السودانى، إن هذا الأمر سيادى وفيه تواصل كبير من جانب وزارة الخارجية، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وكل العالم الآن وأصدقاء أمريكا، يتحدثون عن ضرورة رفع العقوبات، فنحن لسنا مسئولين كشعب عما اقترفه النظام السابق، لكن هناك حسابات وسياسات دولية، ونتمنى معالجة الأمر فى أسرع فرصة، لافتا إلى أنه رغم تخفيف العقوبات الاقتصادية إلا أن البنوك العالمية لاتزال ترفض التعامل بسبب ضبابية الوضع.



وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السوداني، الدكتور إبراهيم البدوى، قد دعا فى وقت سابق، إلى وضع خطتين إسعافية وطويلة المدى حتى يتسنى تنفيذ برامج عاجلة تصب فى صالح الاقتصادى السوداني، من خلال تطوير الموانئ. واجتمع البدوى، مع لجنة تطوير الموانئ البحرية، التى تضم عددا من جهات الاختصاص، وذلك بحضور الدكتور هاشم طاهر، وزير النقل والبنى التحتية السوداني، مطالبا بضرورة أن تعمل اللجنة كفريق واحد من أجل الاستفادة من الموانئ السودانية. وناقش الاجتماع بالتفصيل، كل المعوقات والمشاكل أمام تطوير الموانئ، وكيفية معالجتها، إلى جانب الاقتراحات التى من شأنها أن تساعد فى دفع عجلة التطور والنهوض بالموانئ السودانية إلى الأمام.