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وقفة احتجاجية للعاملين بقناة”طيبة” أمام وزارة العدل

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 10-فبراير-2020

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وقفة احتجاجية للعاملين بقناة”طيبة” أمام وزارة العدل

نظم العاملون بقناة وإذاعة طيبة الفضائية وقفة احتجاجية نهار اليوم أمام وزارة العدل سلموا من خلالها مذكرة احتجاجية للوزارة للمطالبة بحقوقهم المادية عقب إغلاق السلطات للقناة في السابع من يناير الماضي.

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وأكد بيان صادر للعاملين بالقناة  بحسب سونا أنهم ظلوا طوال فترة عملهم ملتزمين بالمهنية بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو حزبية باعتراف لجنة إزالة التمكين التي أصدرت قرار الإيقاف حيث أقرت بأنهم ليس لديهم أي تحفظات على المحتوى والمادة المنشورة في القناة.

وأشار العاملون إلى تضررهم من القرار بتشريدهم وعدم صرف مرتباتهم بالرغم من تأكيد لجنة إزالة التمكين على عدم تضرر العاملين في المؤسسات الموقوفة بجانب إيقاف خدمة التأمين الصحي للعاملين.

وطالب البيان الجهات المختصة بسرعة البت في القضية وإكمال إجراءات التقاضي حول ملكية القناة وفقاً للقانون والدستور، مشيرين إلى عدم وضوح الرؤية القانونية حول موقفهم الوظيفي هل هم مفصولون تعسفياً أم هم موقفون مؤقتاً.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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