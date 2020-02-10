توجيه بحل مشكلة نفايات ببحري وشرق النيل

وجه والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد؛ بتسريع إكمال محطة ود دفيعة لضغط النفايات لتساهم فى معالجة مشكلة النفايات بمحليتي الخرطوم بحري وشرق النيل وأكد الوالي – بحسب سونا لدى زيارته التفقدية صباح اليوم للمحطة ومحطة معالجة الصرف الصحي؛ يرافقه معتمد محلية شرق النيل ومعتمد بحري ومدير عام وزارة البنى التحتية ومديرو هيئة نظافة الولاية والصرف الصحي – أكد ضرورة المضي قدماً لإكمال مشاريع البنى التحية والتوسع الأفقي فى المحطات الوسيطة لتقليل تكلفة نقل النفايات من الأحياء السكنية والأسواق، وأشار عابدون إلى أن الولاية تعمل على إزالة المعوقات لانتشار الخدمات التى تقدم للمواطن فى مجال إصحاح البيئة والخدمات الأخرى.

إلى ذلك وجه الوالي إدارة الصرف الصحي بوضع المعالجات العاجلة لكسورات مياه الصرف الصحي بالإضافة لإعداد دراسات فنية لزيادة السعة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي بالولاية لإدخال مزيد من الأحياء وربطها بالشبكة العامة، وتعرف الوالي على الجهود الجارية بمحطة ود دفيعة لمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها لري الأشجار والحزام الأخضر بحدود الولاية مع الولايات المجاورة والتى تستخدم فيها نظام (BSR) الألماني كأحدث الأنظمة العالمية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)