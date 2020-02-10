الهلال يستعد للأهلي عطبرة وصراع الجماهير والكاردينال مستمر

يوالي فريق كرة القدم بنادي الهلال بحسب صحيفة اليوم التالى تحضيراته الجادة استعداداً لمباراته أمام الأهلي عطبرة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، واستفاد الأزرق من فترة الراحة في الجولة الثانية وعدم أداء مباراة ليكتفي بالتدريبات في الفترة الحالية وربما يؤدي الفريق تجربة تحضيرية تأهباً للمباراة.

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وكان الفريق قد حقق فوزاً مهماً على حساب الشرطة في الجولة الأولى من القسم الثاني للمسابقة وواصل مطاردته للمتصدر المريخ وللأزرق مباراة مؤجلة أمام هلال الفاشر من الجولة الأولى لم يؤدها.

وسيدفع المدرب الفاتح النقر بوجوه جديدة في المباراة أمام إكسبريس الشمال وهي مباراة تبدو في المتناول قياساً بالظهور الضعيف لممثل عطبرة.

وفي الاتجاه ما يزال أولتراس الهلال يواصل صموده وتحديه لرئيس النادي مطالباً برحيله وانضم عدد من التنظيمات للألتراس ليكون المشهد الإداري للأزرق صعباً للغاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)