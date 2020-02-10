أصحاب العمل: وزير المالية اعتذر عن عدم مشاورتنا في قانون الزيادات الضريبية

ألمح رئيس لجنة تسيير اتحاد أصحاب العمل السوداني، هاشم مطر، إلى إمكانية إلغاء قانون الزيادات الضريبية الأخير وقال إن الأمر متعلق بتوصية اللجنة المشتركة بين الاتحاد والمالية والضرائب،

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وكشف بحسب صحيفة اليوم التالى عن اعتذار وزير المالية لاتحاد أصحاب العمل لعدم مشاورتهم في القانون وأضاف في حوار مع اليوم التالي ” الوزير اعتذر نيابة عن الحكومة وحدد ثلاث سنوات للعبور نحو وضع اقتصادي أفضل، وأقر بوجود تحديات تجابه الأوضاع الاقتصادية، معتبراً استعجال المواطن السوداني نحو الانتقال السريع لأوضاع معيشية أفضل أحد التحديات،

وأبان مطر بأن الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية عاش في حالة اختناق، ووصف الهبات التي كانت تمنح له بالصدمات الكهربائية لانعاشه وحمل السياسيين مسؤولية السوء في إدارة موارد البلاد الاقتصادية وأشار إلى أن العنتريات التي كانت تمارس من قبل المنظومة السابقة جعلت البلد خارج منظومتها الطبيعية وإسهامها الطبيعي في مجتمعها الإقليمي والدولي والقاري، ونحن لم نمد أيادينا بيضاء للعالم حتى نفتح معه آفاق اقتصاديه بل كنا نبادر بالعداء لكل الدول ولدينا نظرة في كل الإقليم لذا فإن السودان في فترة من الفترات كان لاعباً سيئاً السمعه في السياسة العالمية مشيراً إلى انعكاس ذلك مباشرة على المواطن ومستوى المعيشة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)