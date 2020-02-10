فتح باب الشكاوى والبلاغات في فساد الأراضي الزراعية

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : حوادث 56 مشاهدة أعلنت النيابة العامة لجنة التحقيق في كافة أنواع الفساد المتعلق بالأراضي الزراعية وأي فساد يتعلق والذي حدث في الفترة 1989 وحتى 2019 بمحلية بحري وشرق النيل الكبرى جميع المواطنين بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن بدء مزاولة أعمالها وفتح باب تلقي البلاغات والشكاوى، بمقر اللجنة بنادي الخريجين بحري غرب محكمة وسط على أن يتم تقديم الشكاوى أيام الاثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً لمدة شهر من تاريخ النشر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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