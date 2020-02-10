إستقرار أسعار الخضروات والفواكه بأسواق الخرطوم

الخليج 365 :

كشفت جولة عن تباين في أسعار الخضروات والفواكه بين الارتفاع والاستقرار، وقال تاجر بالسوق المركزي الخرطوم، حافظ عبد الحليم إن أسعار البامية والفلفلية والبطاطس والليمون والشطة الخضراء تشهد ارتفاعاً ملحوظاً وقال إن سعر كيلو البامية بلغ (80) جنيهاً والفلفلية بحوالي (90) جنيهاً وكيلو الشطة الخضراء بلغ (80) جنيهاً وارجع ارتفاع كل من الشطة والفلفلية والذي وصفه بالمفاجئ إلى قلة الإنتاج وارتفع جوال الليمون من (1200) جنيه إلى (2500) جنيه،

وقال إن سعر الكيلو يتراوح بين (30-50) جنيهاً، وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الترحيل بصفة أساسية تسببت في هذه الزيادات، وأشار إلى أن كيلو البطاطس الرملي بلغ (60) جنيهاً والبلدي (50) جنيهاً، لكنه توقع انخفاض أسعاره إلى (25) جنيهاً في موسم الإنتاج، وأشار في حديثه لـ(آخر لحظة) إلى انخفاض سعر ربطة الملوخية الكبيرة من (500) جنيه إلى (200) جنيه وبلغ سعر كل من الفجل والكوسة (40) جنيهاً، وبلغ سعر ربطة الورقيات (الجرجير والشمار والكزبرة) حوالي (15) جنيهاً وواصل سعر جوال البصل في الانخفاض حيث بلغ (1300) جنيه بدلاً عن 4 آلاف جنيه وبلغ سعر الفاصوليا الخضراء (80) جنيهاً وتراوح سعر كيلو الجزر بين (30-40) جنيهاً بينما انخفض سعر كيلو الباذنجان من (50) جنيهاً إلى (40) جنيهاً، وأشار إلى إقبال كبير على الشراء، وقال إن المواطن رغم ارتفاع الأسعار لا يقاطع، مشيراً إلى أن المقاطعة يمكن أن تؤدي إلى خفض الأسعار،

وقال حافظ إن أسعار الفواكه تشهد استقراراً ملحوظاً ما عدا البرتقال الذي اعتبر أسعاره عالية حيث بلغ سعر الـ(100) حبة درجة أولى (580) جنيهاً وسعر الحبة حوالي 5 جنيهات وقال إن الـ(100) حبة من القريب درجة أولى بلغ (1400) جنيه بواقع (14) جنيهاً للحبة وبلغ سعر كيلو الموز (35) جنيهاً وكرتونة التفاح بحوالي (3200) جنيه بينما بلغ سعر قطعة الشمام (15) وسعر قطعة البطيخ يتراوح بين (90-130) جنيهاً وبلغ سعر كيلو العنب حوالي (220) جنيهاً.