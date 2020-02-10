الجالية في كوريا الجنوبية تمنح هدى عربي العضوية الفخرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : منحت الجالية السودانية بكوريا الجنوبية المطربة هدى عربي العضوية الفخرية للجالية، لمشاركتها الجالية احتفالها عبر حفل كبير بمدينة سيول. وعبرت هدى خلال مخاطبتها الحفل بحسب صحيفة آخر لحظة، عن سعادتها وشكرها لثقة الجالية. هدى عربي ستغني منتصف فبراير الجاري للجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية، في حفلين بمدينة الرياض ومدينة جدة.

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