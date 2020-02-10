الاتحاد السوداني يصدم نظيره العماني بشأن بكري”المدينة”

الخليج 365 :

أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ اتحاد كرة القدم السوداني وجّه خطابًا صادمًا لنظيره الاتحاد العماني لكرة القدم، أوضح فيه أنّ عقوبة اللاعب السوداني بكري عبد القادر تسري عليه داخليًا وخارجيًا.

والاتحاد السوداني لكرة القدم كان قد تلقى استفسارًا من نظيره العماني في الساعات الماضية بشأن العقوبة المفروضة على لاعب المريخ بكري عبد القادر في السابع والعشرين من أغسطس من العام 2019، والقاضية بإيقافه لستة أشهر و”10″ مباريات.

وفق المصدر الخاص لـ”باج نيوز”، فإنّ خطاب الاتحاد السوداني لنظيره العماني أشار إلى أنّ العقوبة تمّ تدوينها بكرتِ اللاعب، وتطبّق في أيّ اتحادٍ أو نادٍ ينتقل إليه.

واللاعب الشهير بـ”العقرب” كان قد انتقل إلى نادي ظفار العماني في يناير المنصرم بعقدٍ لمدة ستة أشهر، قادمًا من نادي القوة الجوية العراقي.

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وسيبدأ نادي ظفار العماني مشواره في البطولة الآسيوية غدًا”الثلاثاء” أمام نظيره الجزيرة الأردني، وكان يعوّل على مشاركة اللاعب السوداني بكري عبد القادر في اللقاء.

بكري عبد القادر حسب ما علم”باج نيوز”، فقد دفع باسترحامٍ عاجل إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني بهدفِ رفع العقوبة والاكتفاء بالمدة السابقة.

واللاعب في استرحامه أشار إلى أنّه يرغب في العودة بشكلٍ جديد ومختلف ويتطّلع إلى إكمال مسيرته الاحترافية مع نادي ظفار العماني والمشاركة مع في البطولة الآسيوية، مرحبًا في الوقت ذاته بالعودة القوية إلى المنتخب الوطني حال تمّ اختياره من قبل الجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي هيويبر فيلود.

ومنذ توقيع بكري عبد القادر مع نادي ظفار العماني عقدًا في يناير لم يشارك في أيّ مباراة رسمية حتى اللحظة.