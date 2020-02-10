تفاقم أزمتي الوقود والخبز وتظاهرات بالخرطوم

الخليج 365 :

تفاقمت أزمتي الوقود والخبز بشكل لافت وازدادت صفوف المركبات العامة والخاصة أمام محطات الوقود، فيما تمددت صفوف المواطنين أمام المخابز.

وتظاهر مواطنون وطلاب ثانويات في مناطق متفرقة في العاصمة، وطالبوا بحل مشاكل الخبز والمواصلات والوقود.

فيما دخل الطاقم الحكومي في اجتماعات مغلقة وسط أنباء عن طرح كل الأزمات الحالية في أجندة الاجتماعات.

وخلت بعض المحطات من الوقود تماما، وتراصت مئات السيارات أمام محطات الوقود.

وكان وزير الصناعة قد أعلن “الأحد” عن شروع وزارته في توزيع ٧٠ الف جوال لحل الأزمة.

ودعت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة إلى تسير مواكب غدا “الثلاثاء” للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية والإسراع في تنفيذ أهداف الثورة وإنهاء الأزمات الحالية.