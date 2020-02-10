تباين في أسعار العملات الأجنبية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة ظهر اليوم بالسوق العربي عن تباين أسعار العملات من حين لآخر حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء (٩٩.٥) و (١٠٠) جنيه سعر البيع ، وبلغ سعر الريال السعودي(٢٦.٠٤٠٠) للشراء و (٢٦.٦٠٠) للبيع ، وبلغ الدرهم الإماراتي (٢٦.٥٠٠) للشراء و(٢٧) للبيع ، أما اليورو بلغ سعر الشراء(١٠٨.٥٠٠) وسعر البيع يتراوح ما بين(١١٠—١١١) اما الجنيه الاسترليني بلغ سعر الشراء (١٢٥) جنيه وسعر البيع (١٣٠) جنيهاً، أما سعر الجنيه المصري للشراء (٦.٢٠٠) وسعر البيع (٦.٤٠٠) وبلغ الدينار الكويتي (٢٧٠) جنيه للشراء مع تباين سعر البيع ما بين(٣٢٠— إلى ٣٥٠) نسبة لندرته وقلة الطلب عليه .

وعزا المتعاملون في سوق العملات أن ما يجري من تذبذب في الأسعار هو قلة العرض وتزايد في الطلب منوهين إلى أن معظم عمليات البيع والشراء تتم لتجار البضائع( القطاعي) وليست للشركات والمؤسسات الكبيرة متوقعين إرتفاع جنوني للعملات في حالة دخول الشركات وحاجتها الدولار.