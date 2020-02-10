تفاصيل لقاء عمرو موسى مع "حمدوك".. مناقشات واتفاقات

الإثنين 10 فبراير 2020

اجتمع عمرو موسى رئيس هيئة حكماء أفريقيا الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، مع عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان.



وقدم موسى التهنئة لـ”حمدوك” على توليه المسئولية، كما عبّر عن خالص تمنياته الطيبة لشعب السودان الشقيق وحكومته.

وناقش الطرفان أيضًا أوضاع السودان في ظل التطورات الراهنة وكذلك تكليف الاتحاد الأفريقي للجنة الحكماء بالسعي نيابة عن عدد من الدول الأفريقية، وعلى رأسها السودان وزيمبابوي؛ لدى العواصم الدولية المعنية لرفع العقوبات المفروضة من قبلها.

كما اتفق الطرفان على ترتيب زيارة مستقبلية لهيئة الحكماء للخرطوم للوقوف على التفاصيل ولمزيد من التباحث حول هذا الأمر.