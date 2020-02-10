عصام البشير يطلب من النيابة السماح له بالسفر للعلاج

تقدم رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق “عصام أحمد البشير” بطلب إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام للسماح له بالسفر إلى خارج البلاد بغرض العلاج، وذلك بعد قرار سابق للنيابة بالحجز على أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر.

Advertisements

ورصدت مصادر صباح أمس الأحد، رئيس مجمع الفقه السابق، وهو برفقة محاميه عادل عبد الغني وقد حضر إلى مقر النيابة بسيارة فارهة وهو يبدو في كامل صحته حاملاً طلب استئناف لقرار حظره من السفر.

وكانت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب صحيفة المجهر، قد ألقت القبض على عصام البشير، وأطلقت سراحه بالضمان العادي، وهو يواجه تهماً بغسل الأموال على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)