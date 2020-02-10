محاكمة سائق يهرب الوقود

قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف امس بتوقيع عقوبة الغرامة “50” الف جنيه في حق سائق ادين بتهريب مواد بترولية مخالفا لقانون الطوارئ، ضبط اثناء محاولة تهريب بمنطقة المعبر بسوبا، وامرت المحكمة بمصادرة الوقود لصالح الدولة، فيما برأت المحكمة المتهم الثاني لعدم وجود بينة ترقى لادانته، اضافة لحصوله على ترخيص يخول له حيازة المواد البترولية.

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ووجهت المحكمة باطلاق سراحه فورا ما لم يكون مطلوبا في بلاغ آخر، وتسليم العربة لصاحبها مع استكتابه تعهداً وتتلخص الوقاع بحسب صحيفة السوداني الدولية ان شرطة المعبر بمنطقة سوبا اثناء ارتكازها اوقفت المتهمين وبتفتيش العربة عثر على “3” براميل وجركانتين معبأة جاز وتم القبض عليهما، واقتيدا الى قسم الشرطة وبالتحري مع المتهم الاول قان بان الغرض من كمية المعروضات ترحيلها الى منطقة التعدين بزعم ان لديه عربة لوري يعمل بها وتحتاج الى الجاز.

واشار المتهم الثاني بان لديه اذن يخول له الحصول على الجاز وذهب برفقة المتهم الاول الى ذات المكان، وعقب الفراغ من التحريات امرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة بمخالفة الفقرة “2” من قانون الطوارئ المتعلقة بتهريب ونقل السلع والمواد البترولية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)