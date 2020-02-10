مصادر تكشف هوية المواطن الإسرائيلي الوسيط بين “البرهان” و”نتنياهو”

التاريخ: 10-فبراير-2020
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بعد تنقيب واسع في وسائل إعلام غربية وإسرائيلية توصلت مصادر إلى هوية الوسيط ومهندس لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأسبوع الماضي.
وعلمت المصادر، أن رجل الأعمال الإسرائيلي السويسري المولود في الخرطوم “نسيم قاون” هو الوسيط الذي أفلح في جمع الزعيمين في ضيافة الرئاسة اليوغندية.
ويبلغ “قاون” من العمر (98) عاماً وهاجر من السودان إلى إسرائيل بعد إعلان ميلاد الدولة الإسرائيلية في العام 1948.
وكان الرئيس “البرهان” بحسب صحيفة المجهر، قد أشار إلى شخصية ذات علاقة سابقة بالسودان هي من أنجز لقاءه برئيس وزراء إسرائيل.
وعاش في السودان نحو (ألف) يهودي قدموا للسودان في عهد الحكم التركي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وظل معظمهم بالسودان إلى ستينيات القرن الماضي، حيث رحل غالبيتهم بعد حرب يونيو/حزيران عام1967.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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