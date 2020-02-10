حميدتي يلتقي وفد منظمة استيرلينغ الأمريكية

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بمقر إقامته مساء امس وفد منظمة استيرلينغ الأمريكية العاملة في المجالات الإنسانية برئاسة ادوار بيرو. Advertisements وأوضح رئيس الوفد السيد إدوارد بيرو،في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن اللقاء تناول طبيعة عمل المنظمة وأنشطتها وما يمكن أن تساهم به في توفير الموارد التنموية التي تعزز العمل في المجال الإنساني بالسودان في إطار العمل الإنساني المشترك .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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