مجلس الأمن والدفاع يجتمع على وقع أزمة الخبز

الإثنين 10 فبراير 2020

يعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان اجتماعا، الإثنين؛ على وقع أزمة الخبز التي تشهدها البلاد.



وقال مصدر، لـ"العين الإخبارية"، فضل عدم ذكر اسمه: إن الأوضاع التي تعيشها البلاد بالغة التعقيد، وانعقاد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الدوري له أهمية قصوى. وأضاف "الاجتماع مهم جداً ويكسب أهميته من مناقشة بند يتعلق بالأوضاع الأمنية بالبلاد".

ويشهد السودان منذ أسابيع عدة أزمات خاصة بالوقود وارتفاع الأسعار، كان آخرها أزمة رغيف الخبز، والتي تم إرجاعها إلى نقص في الدقيق المدعوم من الحكومة وتسربه الى السوق السوداء.

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وتأتي التوترات الداخلية بعد نجاح السلطلة الانتقالية الشهر الماضي في إفشال محاولة تمرد مسلح قاده مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات العامة.

كما وقعت عدة اشتباكات قبلية، ومن بينها أحداث مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور يناير/ كانون ثاني الماضي ما أدى لسقوط 48 قتيلا وإصابة 167 شخصا ونزوح 8111، بحسب جمعية الهلال الأحمر السوداني.

ومجلس الأمن والدفاع يترأسه البرهان ويشمل أعضاء المجلس السيادي الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.