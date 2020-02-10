وزيرا الخارجية والري يتوجهان الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات سد النهضة

الإثنين 10 فبراير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

يتوجه وزيرا الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس ووزيرة الخارجية اسماء عبد الله مساء اليوم (الاثنين) الى واشنطن،على رأس وفد فني، للمشاركة في اجتماعات سد النهضة التي تنطلق (الاربعاء).



ويشارك في الاجتماعات وزراء الري والمياه والخارجية من مصر واثيوبيا وممثلين من الخزانة الامريكية والبنك الدولي كمراقبين.

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وقال بيان من وزارة الري ان الاجتماعات تبحث التي تستمر لمدة يومين في بعض النقاط الفنية و القانونية العالقة، ومن المنتظر أن توقع الأطراف بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق في حال تجاوز القضايا العالقة المتبقية.

وكانت الاجتماعات الاخيرة التي عقدت في نهاية يناير الماضي بواشنطن احدثت إختراقا كبيرا في مفاوضات سد النهضة لعب وفد السودان دوراً محورياً في الوصول إليه ، وذلك بالاتفاق على جدولة خطة للملء الممرحل لبحيرة السد، وآلية لملء بحيرة السد خلال فترة الجفاف، الجفاف الممتد، والفترات الممتدة للسنوات الجافة.

واشار إلى آلية للتشغيل السنوي وعلى المدى الطويل للسد، خلال فترة الجفاف، الجفاف الممتد والفترات الممتدة للسنوات الجافة ، والاتفاق على ألية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية بما فيها الملء والتشغيل وحل الخلافات. كما تم الاتفاق على معالجة مسائل التشغيل الآمن للسد واستكمال الدراسات المتبقية حول التأثيرات البيئية والإجتماعية للسد.

تجدر الاشارة الى ان الفرق القانونية من الدول الثلاث و المراقبين ظلت مواصلة اعمالها بواشنطن منذ الاجتماع الاخير لصياغة الاتفاقية فى شكلها النهائى.