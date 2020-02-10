اجتماعات سد النهضة بواشنطن.. والخارجية والري تشاركان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتوجه وزير الري والموارد المائية ياسر عباس ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله الى واشنطن مساء اليوم “الاثنين”، على رأس وفد فني، لحضور اجتماعات بشأن سد النهضة يوم بعد غدٍ الأربعاء.

وتنعقد الاجتماعات بمشاركة وزراء الري والمياه والخارجية من مصر وإثيوبيا وممثلين من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين، وتبحث الاجتماعات التي تستمر ليومين بعض النقاط الفنية والقانونية العالقة.

ومن المنتظر أن توقع الأطراف بالأحرف الاولى على مسودة اتفاق في حال تجاوز القضايا العالقة المتبقية.

وكانت الاجتماعات الأخيرة التي عقدت نهاية يناير الماضي بواشنطن أحدثت إختراقاً كبيراً في مفاوضات “سد النهضة” لعب وفد السودان دوراً محورياً في الوصول إليه، وذلك بالاتفاق على جدولة خطة للملء الممرحل لبحيرة السد، آلية لملء بحيرة السد خلال فترة الجفاف، الجفاف الممتد، والفترات الممتدة للسنوات الجافة، وآلية للتشغيل السنوي وعلى المدى الطويل للسد خلال فترة الجفاف، الجفاف الممتد والفترات الممتدة للسنوات الجافة.

كما تم الاتفاق على آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية بما فيها الملء والتشغيل وحل الخلافات، وعلى معالجة مسائل التشغيل الآمن للسد واستكمال الدراسات المتبقية حول التأثيرات البيئية والإجتماعية للسد.

يذكر أن الفرق القانونية من الدول الثلاث والمراقبين واصلت أعمالها بواشنطن منذ الاجتماع الأخير لصياغة الاتفاقية في شكلها النهائي.

باج نيوز