"حمدوك" يستعرض في القمة الافريقية التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية

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الإثنين 10 فبراير 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
خاطب رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، اليوم ( الأثنين) أعمال القمة (٣٣) لرؤساء وحكام دول الاتحاد الأفريقي في جلسة الاتحاد الافريقى الخاصة بالسلم والأمن، بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا.
وقال إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد كان لها اثر كبير، بجانب وجوده في لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف بحسب (وكالة السودان للانباء)، ان الحكومة تسعى جاهدة لإحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطن السوداني.
وأشار إلى التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، وتعمل الحكومة على حلها وتتمثل في استحقاقات السلام، واعادة تهيئة الاقتصاد السوداني ومعالجة التشوهات التي أحدثها النظام السابق.
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