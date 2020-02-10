عمرو موسى يجتمع مع حمدوك على هامش القمة الإفريقية

الإثنين 10 فبراير 2020

اجتمع عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء إفريقيا، بعبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، على هامش القمة الأفريقية بأثيوبيا، وقدم موسى التهنئة لحمدوك على توليه المسئولية، كما عبر عن خالص تمنياته الطيبة لشعب السودان الشقيق وحكومته.



ناقش الطرفان أوضاع السودان في ظل التطورات الراهنة، وكذلك تكليف الاتحاد الإفريقي للجنة الحكماء بالسعي نيابة عن عدد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها السودان وزيمبابوي؛ لدى العواصم الدولية المعنية لرفع العقوبات المفروضة من قبلها.

واتفق الطرفان على ترتيب زيارة مستقبلية لهيئة الحكماء للخرطوم، للوقوف على التفاصيل ولمزيد من التباحث حول هذا الأمر.