الخارجية: مباحثات بين حمدوك وأنجيلا ميركل بألمانيا الجمعة المقبلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الخارجية، أن أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية ستستقبل عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في مكتبها الجمعة المقبلة، وذكر تصريح من إدارة الإعلام والناطق الرسمي بالخارجية أمس (الأحد)، أن الحكومة الألمانية أعلنت يوم الجمعة الماضية، أن ميركل ستستقبل حمدوك بمكتبها يوم الجمعة (14 فبراير). وقال التصريح إن موضوع الحديث سيكون التطورات السياسية والوضع الاقتصادي في السودان.

ونقل عن مسؤول إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، أنه يتوقع أن يتم تنوير المستشارة حول جهود الحكومة الانتقالية لإحلال السلام، ومساعيها وخططها الرامية إلى إنعاش الاقتصاد السوداني، إضافةً إلى التباحث حول الدور الألماني المتوقع، منذ زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وزيارة وزير التعاون الاقتصادي والتنموي غيرد مولر، اللتين قام بهما إلى السودان.

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