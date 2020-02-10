الطاقة تعلن عن إجراءات جديدة لتوزيع الوقود لمعالجة الأزمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن إجراءات جديدة لتوزيع الوقود ابتداءً من اليوم الإثنين وأقرت بوجود تحديات أمام توزيع المشتقات البترولية بالبلاد.

وأعلن وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم عن اتخاذ إجراءات للتوزيع م بينها تحديد حصة معينة للمركبات وفتح محطات للبيع بالسعر التجاري.

وكشف إبراهيم من أن سةء الأحوال المالية وشح الإيرادات بجانب تعطل الأنبوب ساهم بشكل فعال في تفاقم الأزمة.

وأعلن الوزير السوداني عن تحديد حصة معينة للتوزيع تقدر ب ١٦ لتر بقيمة ١٢٠ جنيهاً للمركبات توزع كل يومين للمركبة مع العمل على تحديد بعض المحطات للبيع بسعر تجاري(لم يحدد السعر )

وأشار إلى أن عطب الأنبوب عمل على تعطل جزئي لمصفاة الخرطوم.

ومنذ الأسبوع الماضي تفاقمت أزمة الوقود على إثر تعطل خط أنابيب ينقل الخام من حقول دولة جنوب السودان وحقول تقع غرب البلاد.

باج نيوز