فنانة سودانية ترفض “النقطة” تهدد بإيقاف الغناء وتمنع أصحاب الأموال من رميها وتقول: (أنا عيني مليانة)

الخليج 365 :

في حادثة فريدة من نوعها هددت مطربة سودانية خلال حفل خاص المعازيم بالتوقف عن الغناء حال استمر البعض في رميها بأموال النقطة أثناء تقديمها لوصلة غنائية تفاعل مع الجميع.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد خاطبت المطربة الحضور والذين يقفون بجانبها بالمسرح ويمطرونها بأموال كثيرة (بالطريقة دي أنا بوقف الغناء) وتابعت (أنا عيني مليانة وديل أخواني عايزاهم في حاجات تانية والقرش بجي).

الجدير بالذكر أن ظاهرة أموال النقطة كانت قد أثارت ضجة واسعة وذلك بعد رمي أموال قدرت بالمليارات على مطربة سودانية شهيرة الأسبوع الماضي.