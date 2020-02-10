عصام أحمد البشير يتقدم بطلب للسماح له بالسفر إلى خارج البلاد بغرض العلاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استأنف عصام أحمد البشير رئيس مجمع الفقة الإسلامي السابق قرار نيابة مكافحة الثراء الحرام بعدم السماح له بالسفر خارج البلاد عطفاً على قرار سابق للنيابة بالحجز على أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر.

وتقدم أمس (الأحد) بواسطة محاميه عادل عبد الغني بطلب استئناف للنيابة ملتمساً السماح له بالسفر إلى خارج البلاد بغرض العلاج، وكانت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت سابق أوقفت عصام البشير في اتهامات بغسل الأموال على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي وأطلقت سراحه بالضمان العادي. اليوم التالي المادة السابقة أشياء أخرى..!.. بقلم منى ابو زيد المقالة القادمة الاستثمارات المدرسية في البلاد.. ضخامة الإيرادات وضعف الخدمات….

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