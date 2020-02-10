الصادق المهدي إلى جوبا خلال أيام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تَلَقّى رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، دعوة من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت الدعوة لزيارة دولة الجنوب. وأوضح مكتب الإمام الصادق في تصريح أمس، أنّ الإمام قَبِلَ الدعوة وشَكَرَ سلفا على ذلك، على أن تُحدّد الزيارة بالتنسيق بين الطرفين. الصيحة

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