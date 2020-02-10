بلاغ بالقتل العمد ضد المعزول البشير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دونت أسرة أحد شهداء فض الاعتصام، بلاغاً بالقتل العمد ضد الرئيس المعزول،عمر البشير، وبعض رموز وقيادات الحكومة السابقة، وقال مصدر مطلع لـ(كنداكة نيوز) أمس (الأحد)، إن محامياً نيابة عن الأسرة دفع بعريضة جنائية بقسم الخرطوم شمال، يتهم فيها البشير وآخرين- لم يسمهم- بالتحريض على قتل شقيقه البالغ من العمر 40 عاماً، إبان اعتصام القيادة العامة، وأوضح أن شقيقه كان قد تعرض لإصابة بالرصاص أودت بحياته بالقرب من جسر النيل الأزرق، وأكد أن الشرطة دونت بلاغاً بالقتل العمد ضد البشير، وبدأت في التحقيقات.
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