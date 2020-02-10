بلاغ بالقتل العمد ضد المعزول البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دونت أسرة أحد شهداء فض الاعتصام، بلاغاً بالقتل العمد ضد الرئيس المعزول،عمر البشير، وبعض رموز وقيادات الحكومة السابقة، ‬وقال مصدر مطلع لـ(كنداكة نيوز) أمس (الأحد)، إن محامياً نيابة عن الأسرة دفع بعريضة جنائية بقسم الخرطوم شمال، يتهم فيها البشير وآخرين- لم يسمهم- بالتحريض على قتل شقيقه البالغ من العمر 40 عاماً، إبان اعتصام القيادة العامة، ‬وأوضح أن شقيقه كان قد تعرض لإصابة بالرصاص أودت بحياته بالقرب من جسر النيل الأزرق، ‬وأكد أن الشرطة دونت بلاغاً بالقتل العمد ضد البشير، وبدأت في التحقيقات.‬

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