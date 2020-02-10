الأمين العام لجمعية حماية المستهلك يمثل أمام المحكمة بسبب بلاغ من مامون حمّيدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يمثل الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني اليوم الاثنين، أمام قاضي محكمة الصحافة والمطبوعات، في بلاغٍ قيّده ضده وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم البروفيسور مامون حمّيدة المُعتقل بمُوجب بلاغات من نيابة المال العام.
وكان حمّيدة دوّن بلاغاً ضد ميرغني على خلفية اتّهام الأخير له بعدم توزيع دواء مَجّاني للأطفال.
الصيحة
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