الرشيد سعيد: وزارة الإعلام لا تملك أى معلومات بشأن أسباب إيقاف صحيفة السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد إن الوزارة لا تملك أى معلومات بشأن أسباب إيقاف صحيفة السوداني وأشار إلى أن الوزارة سَعَت لإيجاد مُعالجات، لكن كان للجنة التفكيك رأيٌّ آخر، “ونحن لسنا بسُلطة أعلى منها، لأنّ للجنة قانوناً لا يُمكن أن يَتجاوزه مجلسا الوزراء والسيادي حتّى”.

وقال لـ” الصيحة ” الصادرة اليوم الإثنين إنّهم تسلّموا تقارير من المجلس العسكري حول قناة “الشروق” وصحيفة “الرأي العام” تُشير تبعيتهما للمؤتمر الوطني، فَضْلاً عن اعترافات البشير في المحكمة حول تسلُّم قناة “طيبة” أموالاً عامة، أما قضية صحيفة “السوداني” فقال إنّ “وزارة الإعلام لا عِلمَ لها بها، ومع ذلك سَعَت لإيجاد مُعالجات، لكن كان للجنة التفكيك رأيٌّ آخر”.

وكانت أدارة صحفية “السوداني” أكدت على عدم تلقي الصحيفة لأى أموال أو دعم من جهة حكومية أو حزبية أو أمنية، وتحدي رئيس التحرير ضياء الدين بلال فى أكثر من مناسبة لجنة تفكيك التمكين بتقديم أية مستندات تؤكد حصول السوداني على أى أموال من أى جهة.

صحيفة السوداني