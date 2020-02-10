نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي وفد منظمة استيرلينغ الأمريكية بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بمقر إقامته مساء الامس وفد منظمة استيرلينغ الأمريكية العاملة في المجالات الإنسانية برئاسة ادوارد بي رو. وأوضح رئيس الوفد أن اللقاء تناول طبيعة عمل المنظمة وانشطتها وما يمكن أن تساهم به في توفير الموارد التنموية التي تعزز العمل في المجال الإنساني بالسودان في إطار العمل الإنساني المشترك .

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