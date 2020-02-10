منشور عاجل يبعد ريشموند..؟

غاب المحترف الغاني انطوي ريشموند عن مباريات المريخ للمرة الثانية على التوالي، ولم يظهر في مباراة الأهلي شندي التي جرت أمس.

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وكشف مصدر أن الجهاز الإداري للفريق أخطر الطاقم الفني بعدم إمكانية الاستفادة من خدمات المهاجم الغاني، في المباراة وذلك على خلفية المنشور الصادر من اتحاد الكرة، الذي يحول دون مشاركة اللاعب.

وكان المريخ بحسب صحيفة آخر لحظة، قد اصطحب اللاعب إلى شندي ليكون ضمن خيارات مباراة النمور بسبب منشور سابق للاتحاد، قبل أن يصدر الاتحاد تعميماً جديداً باتت مشاركة ريشموند بموجبه غير ممكنة، بسبب انتهاء إقامته بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)